Военная спецоперация на Украине 29 октября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 октября 2022 года.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что частичная мобилизация завершилась. Дальше военкоматы будут принимать только добровольцев или тех, кто хочет служить по контракту. Вот какие результаты у частичной мобилизации.

Российские следователи установили личность генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины, который отдал команду блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе и убивать всех перемещавшихся по ним людей, в том числе женщин и детей.

На Купянском направлении противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. В результате были уничтожены более 150 военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов ВСУ.

На Николаево-Криворожском направлении в течение суток сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.