Корабли Черноморского флота России отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты.

"Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее и. о. командующего Черноморским флотом Виктор Соколов на сборах, которые прошли для офицеров-выпускников высших военных учебных заведений министерства обороны РФ сообщил, что в 2022 году Черноморский флот РФ пополнится новым вооружением, а также кораблями и судами. Также Виктор Соколов сказал о перспективах развития Черноморского флота, нацеленных на обеспечение стабильности на Южных морских рубежах страны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.