Байден сравнил нападение на мужа Пелоси со штурмом Капитолия

Джо Байден Фото: REUTERS

Американский лидер Джозеф Байден сравнил со штурмом Капитолия нападение на мужа спикера палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.

Глава Белого дома напомнил, что сторонники Трампа также скандировали фразу "где Нэнси?", которую прокричал и налетчик.

"Этот парень использовал те же кричалки, которые были в ходу 6 января во время атаки на Капитолий, - подчеркнул Байден. - Я это не придумываю, это было в новостях".

Президент США на этом фоне выразил мнение, что "лживая" агитация соперников демократов оказывает негативное влияние на людей, которые "не слишком сбалансированы".

Как ранее писал сайт KP.RU, на дом Нэнси Пелоси было совершено нападение, в результате которого пострадал ее супруг. Налетчика задержали. С ним проводят следственные действия.

В качестве оружия злоумышленник использовал молоток, нанеся Полу Пелоси травмы. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь в больнице.

82-летний Пол Пелоси управляет собственной компанией, связанной с инвестициями в недвижимость и венчурными капиталовложениями. Свою будущую супругу он встретил, будучи студентом; они поженились в 1963 году. У них – пятеро детей.