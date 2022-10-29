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НовостиПолитика29 октября 2022 10:23

Глава Севастополя назвал атаку БПЛА 29 октября самой массированной с начала спецоперации

По словам Михаила Развожаева, Севастополь был атакован сразу несколькими украинскими беспилотниками
Александр КИСЛОВ
Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил о мощнейшей попытке атаки ВСУ на город

Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил о мощнейшей попытке атаки ВСУ на город

Фото: из соцсетей

Севастопольский губернатор Михаил Развожаев заявил о том, что предпринятая Вооруженными силами Украины атака беспилотников на город оказалась самой массированный с момента начала проведения российской военной спецоперации. Соответствующее заявление высокопоставленный чиновник сделал в разговоре с журналистами.

По словам Развожева, целью масштабной атаки ВСУ с использованием БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) были военные объекты Черноморского флота России.

"Сегодня - 29 октября 2022 года - ночью была предпринята самая массированная за всю историю [СВО] атака БПЛА и дистанционными управляемыми надводными аппаратами по акватории Севастопольской бухты", - цитирует главу Севастополя информационное агентство ТАСС.

Ранее Развожаев заявил об уничтожении беспилотников в акватории Севастопольской бухты. Среди уничтоженных беспилотников ВСУ, как отмечается глава города, был и надводный БПЛА. Развожаев уточнил, что все атаки были успешно отражены, объекты гражданской инфраструктуры города в результате случившегося не пострадали.