Губернатор Развожаев заявил об уничтожении беспилотников в акватории Севастопольской бухты

Михаил Развожаев. Фото: t.me/razvozhaev
Системы противовоздушной обороны (ПВО) в Севастополе сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе надводный. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале в субботу, 29 октября 2022 года.
"Все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали", - добавил Развожаев.
Глава города призвал местных жителей сохранять спокойствие и не выкладывать в сеть информацию, которая позволит противнику узнать расположение средств ПВО или иные стратегические данные.
Как ранее писал сайт KP.RU, после атаки украинских беспилотников Севастопольская бухта временно перекрыта для паромов и катеров. Об этом сообщили городские власти.
Напомним, на прошлой неделе Михаил Развожаев рассказал, что системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек.