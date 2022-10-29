Губернатор Развожаев заявил об уничтожении беспилотников в акватории Севастопольской бухты

Михаил Развожаев. Фото: t.me/razvozhaev

Системы противовоздушной обороны (ПВО) в Севастополе сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе надводный. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале в субботу, 29 октября 2022 года.

"Все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали", - добавил Развожаев.

Глава города призвал местных жителей сохранять спокойствие и не выкладывать в сеть информацию, которая позволит противнику узнать расположение средств ПВО или иные стратегические данные.

Как ранее писал сайт KP.RU, после атаки украинских беспилотников Севастопольская бухта временно перекрыта для паромов и катеров. Об этом сообщили городские власти.

Напомним, на прошлой неделе Михаил Развожаев рассказал, что системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек.