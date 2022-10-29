В Запорожье произошел взрыв на алюминиевом комбинате

Общий вид на "Запорожсталь", "Днепроспецсталь", "Запорожский алюминиевый комбинат" и другие крупные металлургические предприятия в Запорожье. Фото Бориса Дворного (ИТАР-ТАСС)

В городе Запорожье произошел взрыв на алюминиевом комбинате, где располагается база иностранных наемников. Об этом сообщает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По поступающей от земляков-запорожцев информации, взрыв произошёл на Запорожском алюминиевом комбинате (ЗалКе)», - написал Рогов.

Он напомнил, что на комбинате находится база «Иностранного легиона». Ранее около 150 иностранных боевиков были «откалиброваны» на комбинате вместе с большим количеством техники и боеприпасов.

Также чиновник заявляет о высоченном столпе дыма после сегодняшнего прилёта. Рогов отметил, что киевские власти «не считают боевиков за людей», так как по «бодрым рапортам гауляйтеров Зеленского — потерь нет».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил об ударах вооруженных сил России по городу Запорожье. При этом Старух не уточнял, какие объекты критической инфраструктуры подверглись ударам и каким вооружением были нанесены.