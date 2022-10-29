Киевские власти города Запорожье сообщили об ударах России

Александр Старух не пояснил, какие именно объекты инфраструктуры подверглись ударам Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил об ударах ВС России по городу Запорожье. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

"После небольшого перерыва враг снова обстрелял Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры", - заявил Старух.

Со слов чиновника, последствия атак уточняются.

При этом Александр Старух не пояснил, какие именно объекты инфраструктуры подверглись ударам и какое вооружение при этом использовалось.

Также ничего не сообщается об объявлении на подконтрольной киевскими властями части Запорожской области воздушной тревоги.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, 10 октября текущего года за время с начала специальной военной операции были нанесены самые мощные удары по инфраструктурным объектам в различных регионах и городах Украины. Ударам подверглись Киев, Харьков, Львов, Одесса и другие города.

С 24 февраля вооруженные силы России проводят спецоперацию на территории Украины по денацификации и демилитаризации.