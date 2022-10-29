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НовостиЭкономика29 октября 2022 20:29

Читатели Le Figaro обвинили Украину в приостановке зерновой сделки

Многие из них отметили, что действия Москвы логичны
София ГОНЧАРОВА
Читатели Le Figaro обвинили Украину в приостановке зерновой сделки

Читатели Le Figaro обвинили Украину в приостановке зерновой сделки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Читатели французской газеты Le Figaro выразили поддержку Россию, которая накануне объявила о приостановке участия в зерновой сделке после атаки Украины на Севастополь.

В комментариях многие пользователи отметили, что действия Москвы логичны. Что же касается украинской стороны, то французы обвинили Киев в срыве соглашения, от которого зависит благосостояние множества стран по всему миру.

- Зеленский делает что угодно, не выполняет подписанных им соглашений. А заплатят за это бедные люди в Африке, которым не поставят зерна, - прокомментировал Anou-Nimat.

Другой пользователь под ником Grand largue заявил о правоте российской стороны и обвинил Европейский союз в невыполнении обязательств.

29 октября в Минобороны РФ сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке. Это связано с терактом против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора". Позже в МИД РФ уточнили, что российская сторона приостанавливает действие продуктовой сделки на неопределенный срок.