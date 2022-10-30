Разведка Украины выясняет причастность украинской компании к созданию "иранских" дронов Фото: REUTERS

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что специалисты ведомства пытаются выяснить, как в "иранском дроне" оказался компонент украинского производства. Об этом сообщает украинский телеканал 5.ua.

- Мы сравнили этот беспилотник с другими беспилотниками этой компании... оказалось, что дрон содержит на 3/4 комплектующие из Соединенных Штатов, есть детали из Японии, Китая, Швеции, Австрии и даже один компонент украинского производства. ... Разведка выяснит, как они туда попали, - приводит телеканал слова представителя управления разведки.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани заявил, что Иран считает безосновательными обвинения в передаче России беспилотников для использования в украинском конфликте. Иравани по окончании закрытого заседания Совета Безопасности по данному вопросу отметил, что информация о якобы переданных Ираном Российской Федерации для использования против Украины беспилотниках ничем не подтверждается.