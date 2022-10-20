Иран в СБ ООН заявил, что не поставлял России беспилотники для использования в украинском конфликте

Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников для использования их в спецоперации против Украины. Фото: REUTERS

Иран назвал безосновательными обвинения в том, что он передал России беспилотные летательные аппараты для использования в украинском конфликте. Об этом в среду 19 октября заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани.

Иравани по окончании закрытого заседания Совета Безопасности по данному вопросу отметил, что информация о якобы переданных Ираном Российской Федерации для использования против Украины беспилотниках ничем не подтверждается.

«Иран категорически отверг безосновательные и ничем не подкрепленные обвинения в том, что Иран передал беспилотники для использования в конфликте на Украине», - цитирует иранского постпреда ТАСС.

Напомним, МИД Украины обвинил Иран в военной помощи России. Ведомство указало, что Россия якобы использует для ударов по объектам критической инфраструктуры беспилотники иранского производства.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет данных о покупке беспилотников у Ирана.

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