В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу Фото: REUTERS

В ночь на 30 октября 2022 года в четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога. О этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

Отмечается, что тревога была объявлена в Сумской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях. Позже воздушную тревогу власти объявляли в Кировоградской области и в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Днем ранее сайт KP.RU писал, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. По данным украинских СМИ, сирены воздушной тревоги звучали во всех без исключения украинских регионах.

В частности, сирены воздушной тревоги звучат в Киеве и Киевской области Украины. В киевском городском совете призвали всех горожан спуститься в бомбоубежища из-за серьезной угрозы обстрелов и взрывов в Киеве.