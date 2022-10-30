Economist: Высокая инфляция застала Запад врасплох из-за ошибочных прогнозов Фото: REUTERS

Высокий уровень инфляции застал врасплох многие западные страны. К такому выводу пришли журналисты британского издания The Economist.

В публикации также названы вероятные причины сложившейся ситуации. В частности, виноваты оказались ошибочные прогнозы МВФ и ФРС США. Все дело в том, что Федеральная резервная система "села в лужу" со своим прогнозом от декабря 2020 года о ценах на товары. Однако в 2021 году ФРС угодило в еще более глубокую лужу, когда ведомство сообщило, что инфляция составит всего 2,6%, тогда как цены уже росли более чем на 5% в год.

Что касается прогнозов МВФ, то специалисты фонда тоже ошиблись. Причем было это неоднократно из-за того, что ведомство грубо недооценивало реальные темпы инфляции.

Еще одной причиной сложившейся ситуации журналисты называют сильный рост зарплат. В нормальное время их рост определяется производительностью труда. Однако, чем быстрее растет производительность и чем выше прогнозируемая инфляция, тем сильнее рост зарплат; выше безработица и ниже зарплаты, отмечается в публикации. Третьим фактором называются инфляционные ожидания.

В октябре этого года президент России Владимир Путин заявил о снижении уровня инфляции в России, а также назвал эти показатели в ряде других государств. На тот момент инфляция в РФ опустилась до 13,5%, тогда как, по его словам, "в Нидерландах - 17,1%, в Латвии - 22,4, в Литве - 22,5%, в Эстонии - 24,2%".