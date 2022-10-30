New York Times: Илон Маск распорядился начать сокращение сотрудников Twitter Фото: REUTERS

Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск распорядился начать в субботу, 29 октября, сокращение сотрудников приобретенной им компании Twitter. Об этом сообщила газета The New York Times.

Отмечается, что некоторые отделы должны быть сокращены больше, чем другие. Сейчас у ряда менеджеров запросили списки сотрудников для дальнейшего увольнения.

Всего в Twitter работает около 7,5 тысячи сотрудников. Однако, сколько из них подпадут под сокращение, не уточняется.

В материале издания уточняется, что работники должны быть уволены до 1 ноября - даты, когда работники получают гранты в виде акций компании, составляющих значительную часть их заработной платы. Если удастся провести сокращения до этой даты, то Маск может избежать выплаты грантов.

Накануне Илон Маск заявил, что купил компанию и одноименную социальную сеть Twitter ради сохранения площадки, на которой можно "в здоровой" манере обсуждать самые разные вопросы. До этого он уже заявлял, что собирается улучшить Twitter после того, как войдет в совет директоров этой социальной сети.