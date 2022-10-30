Yonhap: Число погибших в результате давки в Сеуле возросло до 149 человек Фото: REUTERS

Общее число погибших во результате давки в Сеуле на вечеринках по случаю Хэллоуина возросло до 149 человек. До этого сообщалось, что в результате давки в Сеуле погибли 146 человек. Об этом 30 октября сообщает агентство Yonhap.

Также отмечается, что после случившегося власти Южной Кореи объявили национальный траур.

По данным телеканала YTN, на прогулочной улице Итхэвон пострадали не менее 150 человек, в тяжелом состоянии госпитализированы не менее 76 человек.

- Двое иностранцев погибли, 15 пострадали во время давки, - сказал телеканалу источник.

Инцидент произошел в районе Итхэвон на вечеринках по случаю празднования Хеллоуина. Сообщалось, что несколько десятков человек во время давки перенесли остановку сердца. В общей сложности экстренные службы получили 81 звонок от граждан, сообщивших, что у них трудности с дыханием.