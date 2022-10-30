Две россиянки погибли и одна пострадала в результате давки в Сеуле Фото: REUTERS

В результате давки в Сеуле, по предварительной информации, погибла одна россиянка и одна пострадала. Об этом сообщили сообщили в посольстве РФ.

- Есть сведения об одном погибшем гражданине РФ. Как они (южнокорейские власти) это определили, непонятно. Возможно, нашли документы рядом. Будем выяснять, - рассказал заведующий консульским отделом Денис Абдрашиков ТАСС. Еще одна гражданка РФ оказалась в числе пострадавших.

Позже в ведомстве уточнили, что всего погибло две россиянки, а пострадавшая сейчас находится в больнице. Также в ведомстве выразили соболезнования семьям погибших и пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления.

По последним данным, во время празднования Хэллоуина погиб 151 человек, а 270 числятся без вести пропавшими. До этого сообщалось, что общее число жертв давки в Сеуле на вечеринках по случаю Хэллоуина возросло до 149 человек. После случившегося власти Южной Кореи объявили национальный траур.

Инцидент произошел в районе Итхэвон на вечеринках по случаю празднования Хеллоуина. Сообщалось, что несколько десятков человек во время давки перенесли остановку сердца.