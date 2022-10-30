Fox News: Президент США Байден перепутал количество американских штатов Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления в Пенсильвании случайное перепутал количество штатов. Вместо 50 он заявил о "54 штатах" в США, сообщает телеканал Fox News.

Оговорка американского лидера вызвала насмешки со стороны его критиков. Так, член палаты представителей конгресса Лорен Боберт в соцсетях заявила, что, если посчитать "состояния отрицания, замешательства, заблуждения и катастрофы", то Байден "попал бы в точку".

- Байден рассказала, что побывал в 54 штатах. Боже, помоги нам всем, - посетовал в свою очередь американский комик Терренс Уильямс.

Накануне сообщалось, что Джо Байден передразнил журналистов в ходе пресс-конференции в Белом доме по итогам переговоров с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Глава Соединенных Штатов отреагировал на выкрики присутствовавших на мероприятии сотрудников средств массовой информации, исполнив пантомиму. Он широко открыл глаза и начал беззвучно шевелить губами.