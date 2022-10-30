Очевидец "губительной" давки в Сеуле рассказал, как произошла трагедия

Очевидец смертельной давки в Сеуле заявил, что масштаб ЧП долго оставался непонятен Фото: REUTERS

30 октября 2022 года около 22:30 в центре Сеула, Корея, началась давка, в результате которой погибло более ста человек. Масштаб ЧП долго был не понятен. О том, как разворачивалась трагедия, РИА Новости рассказал очевидец событий.

"Примерно в 10.30 вечера заезжает большая линия пожарных машин, в ряд, и они перекрывают дорогу. Это стандартная ситуация в Корее - когда большой праздник, ездят пожарные машины. Но потом приезжает "скорая", потом приезжает полиция, и на дороге появляются люди, и их начинают откачивать", - пишет агентство со слов очевидца.

Собеседник агентства описывал, что некоторые люди начинали падать. Многих выносили из толпы. По его словам, все еще ничего необычного не происходило, “такое может быть, большой праздник”, - подчеркнул очевидец.

"Мы сначала не поняли, думали только вот этих шесть человек откачивают, и это все, а оказывается, что еще больше пострадавших", - добавил Максим.

Он заявляет, что на празднике присутствовало много местных жителей, но были также и иностранцы.

Общее число погибших во результате давки в Сеуле на вечеринках по случаю Хэллоуина возросло до 149 человек. В местных СМИ сообщают, что на прогулочной улице Итхэвон пострадали не менее 150 человек, в тяжелом состоянии госпитализированы не менее 76 человек. Во время давки погибло двое иностранцев.