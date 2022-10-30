Над созданием оперы работали приглашенные мастера из Москвы и Санкт-Петербурга. Фото: glava.cap.ru

В Чебоксарах состоялась мировая премьера оперы «Сурский рубеж». Премьера прошла в рамках открытия XXXII Международного оперного фестиваля имени М. Д. Михайлова. Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что премьера проходит в первую годовщину празднования Дня памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей 28 октября, учрежденного в 2021 году.

Также Глава региона отметил, что оперу смогли поставить чуть более чем за пять месяцев, а также он поблагодарил всех, кто принимал участие в постановке и организации этого действа.

Как стало известно, либретто оперы — оригинальное произведение, в основе которого нет художественных первоисточников. Сюжет строится вокруг реальных событий 1941-1942 годов, когда на территории Чувашии проходили работы по строительству оборонительных рубежей. Сообщается, что в опере трагические события времен Великой Отечественной войны переплетаются с фольклорной линией — чувашскими легендами и сказаниями.

Над созданием оперы работали приглашенные мастера из Москвы и Санкт-Петербурга. Хореографом постановки выступил ведущий солист Чувашского государственного театра оперы и балета, балетмейстер, лауреат международных конкурсов Алексей Рюмин. Спектакль создан на грант Главы Чувашии для реализации творческих проектов профессиональных коллективов.