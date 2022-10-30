Россиянка рассказала, почему и как началась кровавая давка в Сеуле на Хэллоуин Фото: REUTERS

29 октября 2022 года в одном из центральных районов Сеула произошла давка, в результате которой погибло более 150 человек. Среди погибших были и граждане России. Люди продолжают делиться подробностями событий той трагической ночи. Так россиянка в интервью изданию МК.RU рассказала о начале "смертоносной давки" в одном из переулков в районе Итхэвон. Студентке Академии литературного перевода Светлане удалось уйти из толпы до того, как произошла трагедия.

"Мы не полезли в самую толпу, вернулись назад. А потом я увидела новости, — делилась девушка в соцсетях. — Давка произошла в том самом месте, где мы находились. Мы ушли оттуда только потому, что не смогли пройти дальше. Даже в метро не смогли спуститься и шли пешком до другой станции".

По словам девушки, в районе Итхэвон празднуют Хэллоуин, потому что там живет большое количество американцев, с культурой которых ассоциируется этот день. Постепенно, празднование в той части города стало традицией, однако, такой ажиотаж она вызвала только в 2022 году. До этого, в 2021 году, там было тоже много народу, но власти следили за порядком и-за ковидных ограничений и не пускали в переулок большую часть людей.

"Перед Хэллоуином в Сети появилось много объявлений. Люди писали: давайте собираться на Итхэвоне, наконец-то отпразднуем Хэллоуин. Мы поехали туда рано, в районе 17.00. Через час были на месте. К этому времени там уже было не протолкнуться", - вспоминает девушка.

Светлана рассказала, что пыталась попасть в переулок с другой стороны, и у нее даже получилось, но давка была настолько сильной, что там невозможно было находиться.

Россиянка рассказала, почему и как началась кровавая давка в Сеуле на Хэллоуин Фото: REUTERS

"Эта улица очень узкая и как бы замкнутая. По многочисленным видео в Сети не очень понятно, что тот квартал находится в горах. Сама улица идёт сильно вверх, находится под большим наклоном. Люди, которые дошли до верха и столпились там, в какой-то момент начали падать. Они не могли двинуться дальше. В итоге, народ, как домино складывался друг на друга. Получилось, что те, кто шли сверху по Итхэвону не видели, что происходит внизу. Собравшиеся толкали толпу дальше, чтобы те могли пройти. Но они уже не могли пройти, потому что люди на горе просто сложились один на другого", - описала девушка.

Она уточняет, что полиция не контролировала происходящее. Власти никого не винят в трагических обстоятельствах. Толпа, которая входила в переулок не могла знать, что там происходит внутри, и продолжала давить. В итоге погибло много молодежи от 20 до 30 лет. Семьи с детьми миновала ужасная участь только потому, что они стояли на большой улице и не входили в переулок.

Ранее описанием трагедии Хэллоуина в Сеуле поделился другой очевидец. Он рассказывал, что во всей этой неразберихе сложно было оценить масштабы ЧП.