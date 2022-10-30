Минобороны России сообщило детали атаки беспилотников в Севастополе

Обломки атаковавших корабли в Севастополе беспилотников подняли на поверхность. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Андрей КАРА

Обломки беспилотников, применявшихся киевским режимом для атаки на задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора» корабли Черноморского флота и гражданские суда в субботу 29 октября, подняты на поверхность. Об этом сообщили в воскресенье 30 октября в Министерстве обороны Российской Федерации.

Сообщается, что специалисты российского Минобороны и других соответствующих ведомств провели экспертизу обломков.

«По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации, установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одесса», - сообщает российское оборонное ведомство.

Специалисты восстановили картину движения беспилотных летательных аппаратов.

«Координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Чёрном море. Это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины», - сказано в сообщении.

Напомним, 29 октября беспилотники ВСУ напали на корабли, обеспечивающие безопасность «зернового коридора». Все дроны были уничтожены.

В российском Минобороны заявили, что атакой беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе руководили специалисты британских ВМС. Всего, по данным ведомства, в сторону Севастополя было выпущено девять БПЛА и семь автономных морских аппаратов.