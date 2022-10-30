В сети раскритиковали Кулебу за неискренние соболезнования по поводу давки в Сеуле

Пользователи "Твиттера" раскритиковали соболезнование Кулебы, отправленное в адрес жертв давки в Южной Корее. Фото: REUTERS

Пользователи Twitter резко отреагировали на публикацию главы украинского МИД с соболезнованиями жертвам давки в Южной Корее, заподозрив его в попытке использовать сеульскую трагедию в меркантильных целях.

Дмитрий Кулеба оставил в социальной сети соболезнование жертвам давки в Сеуле, в ходе которой погибло более 150 человек. При этом глава дипломатического ведомства в посте с соболезнованием упомянул о проблемах Украины.

«Несмотря на то, что Украина и переживает свои собственные страдания, я глубоко опечален трагедией в Сеуле. Я от всего сердца соболезную тем, кто потерял своих близких, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Дорогие корейские друзья, примите глубочайшие соболезнования и солидарность Украины», - написал Кулеба в Twitter.

Пользователи соцсети назвали Кулебу лицемером, посчитав, что он пытается таким образом добиться от Южной Кореи помощи для Украины.

«Ваше «сочувствие» - всего лишь фальшивка, чтобы потом выпрашивать танки», - написал один из пользователей.

«И отправьте нам немного оружия в ответ на мой добрый жест», - иронично дополнил пост Кулебы другой.

Напомним, в 22:00 по местному времени, 16:20 по Москве, 29 октября 2022 года на прогулочной улице южнокорейской столицы Сеула Итхэвон началась давка. На самой «тусовочной» улице в центре города, где множество популярных баров и ресторанов, собралось около 100 тыс. человек, чтобы отпраздновать Хэллоуин. Постепенно веселое мероприятие превратилось в «кровавую» давку: погибли 151 и пострадали минимум 82 человека.

Тем временем посол Украины в Израиле Корнийчук призвал Вашингтон заставить Израиль оказать Киеву военную помощь проверить, как Тель-Авив соблюдает антироссийские санкции.