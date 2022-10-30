The Hill: Украина просит США заставить Израиль оказать ей военную помощь

Посол Украины в Израиле призвал США надавить на Тель-Авив и заставить его оказать военную помощь Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев просит США надавить на Израиль и заставить его оказать Украине военную помощь. Это следует из интервью посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, которое тот дал изданию Hill.

«Америка является единственной страной, к которой прислушивается Израиль», - заявил Корнийчук.

Также посол призвал США проверить, насколько Израиль соблюдает антироссийские санкции.

Напомним, глава МИД Украины анонсировал обращение к Израилю с просьбой о поставках систем ПВО.

Позже сообщалось, что Израиль отказался предоставить Украине средства противовоздушной обороны. О том, как попрошайничество Зеленского наткнулось на еврейский прагматизм, читайте здесь на KP.RU.

В то же время Израиль передал Украине разведданные для борьбы с российскими беспилотниками. Неофициальное заявление об этом сделал украинский чиновник.

Ранее Израиль отказал Украине в просьбе отменить празднование Дня Победы.