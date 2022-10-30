Турция объявила о прекращении выхода судов с продовольствием из портов Украины

Корабли с украинским зерном не будут выходить из портов. заявили в Минобороны Турции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выход судов с продовольствием из украинских портов приостановлен в связи с приостановкой участия России в зерновой сделке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Сообщается, что досмотр судов на рейде Стамбула будет продолжен.

«Российский персонал Совместного координационного центра [СКЦ] в настоящее время находится в СКЦ. В этот период выход судов с продовольствием из портов Украины пока осуществляться не будет. Досмотр судов с зерном, находящихся на рейде Стамбула, планируется продолжить сегодня и завтра», - сказано в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что Украина использовала зону безопасности «зернового коридора» для атаки на корабли в Севастополе. Дроны запустили из порта Одессы и c одного из кораблей, что был зафрахтован Киевом для перевозки зерна. Подробности здесь на KP.RU.

После этого инцидента Россия приостановила участие в «зерновой сделке». Что будет с ценами и кто заменит Украину на мировом рынке зерна, читайте здесь на KP.RU.

НАТО призвала Россию продлить зерновую сделку, мотивируя это тем, что нужно обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся, заявил генсек альянса.