НАТО призвала Россию продлить зерновую сделку Фото: REUTERS

Североатлантический альянс призывает Россию продлить «зерновую сделку», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы призываем Россию продлить зерновую сделку ООН при участии Турции и обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся», – сказал глава военно-политического блока на пресс-конференции.

Как писал сайт KP.RU, в середине октября заместитель генерального директора ООН Мартин Гриффитс прилетал в Москву на переговоры с МИД России по продлению сроков действия зерновой сделки.

Ранее российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что он очень недоволен тем, как реализуется зерновая сделка. По его словам, зерно, вывозимое из украинских портов, почти не доходит до беднейших стран мира, а достается богатым западным государствам.

Напомним, действие продовольственной сделки истекает в конце ноября этого года.