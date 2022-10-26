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Политика26 октября 2022 12:58

НАТО призвала Россию продлить зерновую сделку

Нужно обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся, заявил генсек альянса
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
НАТО призвала Россию продлить зерновую сделку

НАТО призвала Россию продлить зерновую сделку

Фото: REUTERS

Североатлантический альянс призывает Россию продлить «зерновую сделку», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы призываем Россию продлить зерновую сделку ООН при участии Турции и обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся», – сказал глава военно-политического блока на пресс-конференции.

Как писал сайт KP.RU, в середине октября заместитель генерального директора ООН Мартин Гриффитс прилетал в Москву на переговоры с МИД России по продлению сроков действия зерновой сделки.

Ранее российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что он очень недоволен тем, как реализуется зерновая сделка. По его словам, зерно, вывозимое из украинских портов, почти не доходит до беднейших стран мира, а достается богатым западным государствам.

Напомним, действие продовольственной сделки истекает в конце ноября этого года.