NI допустил возможность начала переговоров США с Россией в случае проигрыша демократов на выборах

В США допускают, что победа республиканцев на выборах может положить конец программе военной помощи Украине. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Белый дом может пойти на переговоры с Россией по украинскому вопросу в случае победы Республиканской партии на предстоящий промежуточных выборов в конгресс. Об этом пишет издание The National Interest.

Обозреватель Мэтью Мэй делает такой вывод, исходя из высказываний лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти, который в своих выступлениях дал понять, что его партия в случае победы на выборах может пересмотреть или даже остановить программу помощи Украине. Маккарти также указал на наличие у Белого дома других проблем, кроме украинского конфликта.

Обозреватель Мэй увидел в заявлениях Маккарти указание на то, что политик считает основной обязанностью властей США защиту интересов своих избирателей.

Тем временем Украина использовала зону безопасности «зернового коридора» для атаки на корабли в Севастополе. Дроны запустили из порта Одессы и c одного из кораблей, что был зафрахтован Киевом для перевозки зерна.

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