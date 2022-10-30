Военная спецоперация на Украине 30 октября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Дмитрий СТЕШИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 октября 2022 года.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. По данным украинских СМИ, сирены воздушной тревоги звучали во всех регионах, в том числе в Киеве и Киевской области Украины. Жителей призвали спуститься в бомбоубежища из-за серьезной угрозы обстрелов и взрывов в Киеве.

В Херсоне местные правоохранители задержали мужчину, который подозревается в совершении нападения на местное РОВД. Отмечается, что на допросе задержанный мужчина признался, что пошел на данное преступление по указанию Службы безопасности Украины.

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине. На карте показаны основные события, произошедшие в зоне проведения военной спецоперации за последние сутки: передвижение сторон, территории боестолкновений и зоны обстрелов.

Многие иностранные наемники, прибывшие на Украину и вступающие в ряды ВСУ и неонацистских формирований, начали массово отказываться от участия в боевых действиях. С таким заявлением выступил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. По его словам, из-за этого внутри подразделений ВСУ и радикальных нацформирований регулярно начали возникать конфликты.