Обозреватель NY заявила о неспособности антироссийских санкций положить конец украинскому кризису

В США назвали экономические санкции неэффективным средством решения украинского конфликта. Фото: REUTERS

Антироссийские санкции, введенные Соединенными Штатами и их союзниками, не являются способом, который может остановить спецоперацию на Украине. Об этом пишет обозреватель издания The New Yorker Шила Колхеткар.

Аналитик делает выводы, исходят из исторического опыта применения экономических санкций, начиная от Древней Греции, до вводимых в разные годы Соединенными Штатами рестрикций против СССР, Китая, Вьетнама, Кубы, Ирака и Ирана, назвав успешным кейсом лишь внешнее экономическое давление на ЮАР, позволившее положить конец апартеиду.

«Большинство бывших чиновников Министерства финансов, с которыми я разговаривала, согласились с тем, что санкции, введенные в то время, были недостаточными», — пишет Колхеткар.

Ранее сенатор Пушков заявил об удивлении Запада неэффективностью санкций против России.

Тем временем экс-президент Литвы признала неэффективность санкций против России и призвала Запад «осмелиться на конфронтацию».