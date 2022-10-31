Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии Фото: REUTERS

На выборах президента Бразилии победил 77-летний Луис Инасиу Лула да Силва. Соперником Лулы да Силвы в политической гонке был Жаир Болсонару. Об этом сообщает ЦИК страны.

Согласно итогам подсчета 99,01% голосов, политик Лула да Силва набирал 50,84%, у Жаира Болсонару было 49,16% голосов, разница составила около 2 миллионов голосов избирателей.

Явка составила менее 80%, на участки не пришли почти 32 миллиона граждан.

До этого сайт KP.RU писал, что нынешний и бывший президенты Бразилии вышли во второй тур выборов, не набрав достаточного количества голосов для победы на первом этапе. После обработки более 97% бюллетеней кандидат от левых сил Луис Инасиу Лула да Силва набрал почти 48% голосов, а действующий глава государства Жаир Болсонару - свыше 43%.