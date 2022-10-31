Песков заявил, Россия не может быть "чьим-то вассалом" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть чьим-то вассалом и будет продолжать отстаивать свои интересы. Что касается тех, кто раньше рулил всем миром, то они уже начали терять свою власть, и это будет продолжаться, отметил он.

- Мы можем в чем-то не преуспевать, у нас что-то может не получаться, но быть чьим-то вассалом мы не можем. Это невозможно. И это является залогом того, что мы будем отстаивать наши интересы, - завил представитель Кремля в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1".

Также Песков рассказал, что сейчас влияние на Европу, Японию, Австралию и другие страны пока сохраняется, и это большая сила, но и даже она ослабевает.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявлял, что сообщения о "тотальной изоляции" России не имеют под собой абсолютно никаких оснований. По его словам, в мире сейчас существует очень много государств, которые полностью поддерживают внешнеполитическую позицию Москвы и находятся с Россией в тесных дружеских отношениях.