Власти Новой Зеландии ввели санкции против 14 россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Новой Зеландии объявили о введении санкций против 14 россиян. Также они ввели ограничения против ряда предприятий оборонного сектора и СМИ. Об этом 31 октября сообщила министр иностранных дел страны Нанаия Махута.

В число российских граждан, которых коснулись ограничения, вошли "руководители и акционеры компаний, производящих ракеты и огнестрельное оружие". Также под санкции попало крымское информационное агентство News Front.

Теперь всем, кто оказался в санкционном списке, будет запрещено посещать Новую Зеландию, их самолетам - использовать воздушное пространство страны, а судам - заходить в порты. Кроме того, все активы их будут заморожены.

Весной этого года Новая Зеландия уже объявила о введении санкций. В частности, ограничения были введены против крупнейших российских банков и финансовых учреждений. Соответствующее учреждение сделала министр иностранных дел государства Нанайя Махута, уточнив, что решение принято в связи с проведением российской военной специальной операции на Украине.

Также странна вводила вводит санкций против 38 российских компаний с государственным участием, в том числе против холдинга "Газпром".