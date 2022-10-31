Воздушная тревога объявлена по всей Украине 31 октября 2022 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины утром в понедельник, 31 октября. Об этом говорят данные официального ресурса по оповещению.

Согласно приведенным данным, воздушна тревога звучит в Киевской, Винницкой, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Одесской Кировоградской, Житомирской, Николаевской, областях. Позже воздушная тревога была объявлена на западе Украины, в том числе в Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Ровненской, Хмельницкой, Черновицкой, а также Тернопольской областях.

Незадолго до этого сообщалось о воздушной тревоге в Киеве. «Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!» - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале киевской администрации.

Напомним, уже несколько недель, украинские власти и украинские СМИ почти каждый день сообщают, что воздушная тревога звучит по всей Украине, в том числе и в Киеве. Как писал сайт KP.RU, удары по украинской инфраструктуре начали наноситься с 10 октября этого года.