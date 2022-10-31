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НовостиПолитика31 октября 2022 6:59

Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры города

Градоначальник заявил о двух «прилетах» по городу
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры города

Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры города

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Харькова Игорь Терехов в понедельник, 31 октября, заявил о двух «прилетах» по городу, уточнив, что удар пришелся по объекту критической инфраструктуры.

«Два "прилета" по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе», - заявил глава города в своем Telegram-канале.

Напомним, удары по украинской инфраструктуре начали наноситься с 10 октября этого года. Как писал сайт KP.RU, сегодня, 31 октября, воздушная тревога в очередной раза была объявлена по всей Украине. Изначально воздушная тревога прозвучала только в Киеве.

Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове. Как сообщалось, что части Харькова исчез свет, а сообщение об ударах по городу подтвердил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Сообщалось также и о том, что в небо над Киевом поднялся столб дыма.