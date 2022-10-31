Силуанов заявил, что Минфин России нашел противоядие от западных санкций Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Министерство финансов России нашло противоядие от санкций, разработав комплекс мер реагирования на санкционное давление, считает глава ведомства Антон Силуанов.

«Общая заслуга, в том числе Министерства финансов, является в том, что мы выработали целый комплекс мер реагирования на сложную ситуацию. У нас есть уже примерная программа действий, программа решений, как нам выстраивать экономику, финансы. Научились уже реагировать на ограничения, нашли противоядие против этих санкций», – заявил министр в документальном фильме «История финансов России».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении действия специальных мер во внешнеэкономической деятельности до конца следующего года. Согласно документу, продлеваются ограничения на торговлю отдельными видами товаров с рядом стран. Исключение составляют партнеры РФ по Евразийскому экономическому союзу, а также Абхазия и Южная Осетия.