Минобороны России заявило о завершении частичной мобилизации Фото: пресс-служба Госдумы

Все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией в России, завершены, заявило Министерство обороны страны.

«Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены», – рассказали журналистам в ведомстве.

Генеральным штабом Вооруженных сил России направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. Как отметили в Минобороны РФ, в дальнейшем войска будут комплектоваться только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Напомним, на прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что призванные 82 тысячи мобилизованных направлены в зону проведения специальной военной операции после обучения, и таким обрзаом частичная мобилизации завершена.