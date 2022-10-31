Глава ОПЕК заявил о возможной рецессии в Европе и США

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в своем обращении к журналистам заявил, что Европу ожидает рецессия и, возможно, США движется к ней.

- Европу определенно ждет рецессия, возможно и США движутся в эту сторону. Очевидно, что эти экономические проблемы повлияют на нефтяной спрос. И поэтому наш прогноз показывает, что сейчас в ближайшие месяцы будет назревать профицит. И это было главной причиной, по которой в октябре мы решили действовать на опережение", - сообщил руководитель организации.

Хайсам аль-Гайс сообщил об ожидании профицита на рынке нефти в четвертом квартале и начале 2023 года, что прогнозирует не только ОПЕК, но и Международное энергетическое агентство, и некоторые другие агентства.

- В четвертом квартале мы определенно ожидаем профицит на рынке нефти. И не только мы в ОПЕК, но даже МЭА, другие агентства, ожидают профицит. Мы также прогнозируем его в начале 2023 года из-за тех больших неопределённостей, которые есть вокруг прогноза роста мировой экономики, возможности рецессии, - пояснил генсек.

Аль-Гайс затруднился сказать, насколько жесткой будет рецессия, отметив, что «это другой вопрос».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, 5 октября после заседания министров ОПЕК+ было одобрено сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

В США такое решение России и других нефтедобывающих стран было названо «полным провалом Байдена». В Белом доме заявили о готовности пересмотреть отношения с Саудовской Аравией.