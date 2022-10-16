Генсек ОПЕК+ назвал верным и своевременным решение о сокращении добычи нефти

Глава ОПЕК назвал решение о снижении добычи нефти своевременным. Фото: REUTERS

Решение стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти было верным и своевременным. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гейс в эфире телеканала Al Arabia.

Напомним, 5 октября состоялось заседание министров ОПЕК+ (организация стран – экспортеров нефти). Организация одобрила максимальное сокращение добычи нефти – на 2 млн баррелей в сутки. О том, как решение повлияет на рынок и идею о потолке цен, читайте здесь на KP.RU.

В США назвали полным провалом Байдена решение России и других нефтедобывающих стран уменьшить добычу нефти. Об этом написал в социальных сетях американский конгрессмен Стивен Скэлиз.

Белый дом заявил о готовности пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Весной 2022 года в ОПЕК признали, что Евросоюз не сможет возместить поставки российской нефти.

Также страны ОПЕК+ назвали справедливую для рынка цену на нефть и озвучили планку, при которой ситуация будет характеризоваться повышенным риском.