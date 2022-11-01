В ВОЗ предупредили о вспышке холеры в Ливане Фото: REUTERS

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о заметном росте числа заражений холерой в Ливане.

- Организация предупреждает о смертельной эпидемии холеры в Ливане, где растет число заболевших, - сказано в коммюнике ВОЗ.

Отмечается, что в период с 5 октября врачи зафиксировали в стране более 1,4 тысячи предполагаемых случаев холеры. Почти 400 из них уже получили подтверждения, а 17 человек умерли от болезни.

В ВОЗ сообщили, что намерены выделить Ливану 600 тысяч доз вакцины от холеры для борьбы с распространением заболевания среди населения.

Летом этого года сообщалось, что Ухань в Китае вновь становилась очагом распространения пандемии. На этот раз речь шла о холере. Как сообщал местный департамент здравоохранения, 9 июля у пациента одной из больниц начались странные симптомы: рвота, диарея, выросла температура. Местный университет взял анализы, и вот поступили результаты: это холера.