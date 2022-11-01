Expressen: Украинские общественники призвали Швецию увеличить пособие для беженцев Фото: REUTERS

Представители украинских общественных организаций в Швеции призвали власти страны повысить пособие для беженцев. Такое обращение активисты разместили в газете Expressen.

В письме отмечается, что суточное пособие в размере 71 кроны (около 400 рублей) украинцам недостаточно, особенно учитывая дорожающей жизни. Также в публикации говорится, что беженцы, которых в Швеции бесплатно кормят, получают еще меньше - всего лишь 19 крон (107 рублей) в сутки.

Также общественники назвали серьезной проблемой работу для беженцев. Все дело в том, что если суточный заработок украинца превысит размер выплат, то он вовсе лишится пособия. Беженцы, утверждается в обращении, вынуждены устраиваться на работу с небезопасными условиями труда, а некоторые даже становятся жертвами торговли людьми, а часть их них вынуждена вернуться на родину.

Накануне газета Mirror писала, что жители Великобритании массово жалуются на невозможность содержать украинских беженцев из-за роста цен. В материале издания отмечается, что на сегодняшний день уже более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" намерены отказаться от дальнейшего участия, когда истечет срок шестимесячного обязательства по предоставлению жилья.