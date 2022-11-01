"Синьхуа": Стремление США к прибыли от энергокризиса в странах ЕС вызвало негодование европейцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты желают воспользоваться энергетическим кризисом в странах Европейского союза для получения максимальной прибыли. Такая ситуация вызвала негодование европейцев, увидевших "истинное лицо союзника". Об этом говорится в публикации китайского издания "Синьхуа".

Отмечается, что обратный эффект антироссийских санкций, введенных ЕС, становится все более очевидным: нехватка энергоресурсов спровоцировала повышение себестоимости производства и резкий скачок цен, что в целом привело к снижению уровня жизни населения.

Однако Америка воспользовалась ситуацией, не только принявшись продавать энергоносители по завышенным ценам, но и переманивая к себе европейские компании.

- США всеми силами хотят воспользоваться энергокризисом для получения максимальной прибыли. Увидев истинное лицо "союзника", европейцы забеспокоились и вознегодовали, - сообщает "Синьхуа".

Накануне обозреватель Зоран Метер в своей статье для Geopolitika.news предрек катастрофические последствия европейской экономике в связи с небывалым энергетическим кризисом. Согласно его прогнозу, предсказать окончание тяжелейшего кризиса в странах ЕС пока невозможно, а самые сложные времена еще впереди. Также эксперт указал на то, что разум у европейских политиков иссяк.