Европе предрекли катастрофу из-за небывалого энергокризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель Зоран Метер в своей статье для Geopolitika.news предрек катастрофические последствия европейской экономике в связи с небывалым энергетическим кризисом.

Согласно его прогнозу, предсказать окончание тяжелейшего кризиса в странах Европейского союза (ЕС) пока невозможно, а самые сложные времена еще впереди. Также эксперт указал на то, что разум у европейских политиков иссяк.

Метер акцентировал внимание на том, что лидеры ЕС до сих пор продолжают убеждать, что найдут замену российскому топливу, однако на самом деле альтернатива энергоносителям из России потребует больших затрат. Также обозреватель считает, что Европа планомерно шла к сложившемуся положению.

Накануне заместитель главного редактора Il Giornale Никола Порро в своей колонке заявил, что для Евросоюза "настал час расплаты" из-за непродуманной политики в энергетической сфере и зависимости от поставок газа из России.

До этого российский лидер Владимир Путин назвал "экономическим самоубийством" политику западных стран в сфере энергетики. По его мнению, кардинально изменить ситуацию не удастся и это может подорвать промышленность на Западе.