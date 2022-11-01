Доцент Лебединская напомнила россиянам про изменения правил проверки счетчиков с 1 ноября 2022 Фото: Тимур ХАНОВ

В России с 1 ноября 2022 года меняются правил поверки счетчиков. Предполагается, что они позволят усилить борьбу с мошенничеством в этой сфере, напомнила россиянам доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

При этом эксперт отметила, что, вероятнее всего, такие изменения вряд ли окажут серьезное влияние на размер платежей за услуги ЖКХ.

- Новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме, - рассказала специалист агентству "Прайм".

Ранее сайт KP.RU писал, что в России проведут индексация тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 года. Повышение тарифов пройдет на восемь месяцев раньше запланированного. До этого предполагалось, что тарифы ЖКХ повысят в июле 2023 года.