Politico: Лоббист Украины Вайдич рассказал про страх Зеленского лишиться денег от США Фото: REUTERS

Киев сомневаются, что в случае победы республиканцев на выборах в американский Конгресс Украина лишится военных поставок от США, но при этом власти Незалежной очень боятся потерять финансовую помощь от Вашингтона. Об этом в статье для Politico заявил лоббист Дэниел Вайдич.

По его словам, украинская власть считает, что Республиканская партия не сократит военную помощь Киеву. Однако в таком случае под вопросом остается финансовая поддержка, ведь без нее государство не сможет функционировать. В публикации Вайдич также поясняет, что в ближайшие несколько месяцев Киеву может потребоваться больше денег, если удары по энергетической инфраструктуре продолжатся.

- В Киеве понимают: им придется работать с республиканцами, разъясняя, что помощь Украине не может ограничиваться одними только пушками, - считает Вайдич.

Ранее издание Washington Post сообщало, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит прекратить жаловаться на недостаточную помощь со стороны США. По словам американского лидера Джо Байдена, в противном случае у Зеленского могут возникнуть сложности в попытках просить деньги у конгресса для Киева.