В США оценили способность российского Су-57 молниеносно принимать решения в бою Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военный эксперт Питер Сучиу оценил российский истребитель пятого поколения Су-57. По его словам, этот летательный аппарат способен крайне быстро принимать решения благодаря бортовому компьютеру, который выполняет роль второго пилота. Свое мнение он представил в статье для издания 19FortyFive.

- Одна из примечательных особенностей Су-57 - технология искусственного интеллекта (ИИ), которая может действовать как виртуальный второй пилот, собирать данные с многочисленных датчиков самолета и предоставлять важную информацию человеку, - отмечается в публикации.

Эксперт также акцентировал внимание на том, что ИИ планируют внедрять в самолеты шестого поколения.

- В будущем ИИ будет играть еще более важную роль, чтобы улучшить выживаемость и расширить возможности при выполнении задачи, - счиатет Сучиу.

Напомним, 21 октября 2022 года состоялся испытательный полет модернизированной модели самолета Су-57 пятого поколения на аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова. полет длился 56 минут. Целью испытательного полета была проверка комплекса бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможности применения широкой номенклатуры новых типов вооружения.