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НовостиОбщество1 ноября 2022 3:34

"Известия": В России могут ввести уголовное наказание за уклонение от службы по мобилизации

Предполагается, что самой суровой мерой будет лишение свободы на пять лет
София ГОНЧАРОВА
"Известия": В России могут ввести уголовное наказание за уклонение от службы по мобилизации

"Известия": В России могут ввести уголовное наказание за уклонение от службы по мобилизации

Фото: Виталий ТИМКИВ

Группа депутатов Государственной думы РФ планирует внести в нижнюю палату проект закона с поправками в Уголовный кодекс (УК) России. Предполагается, что в нем будет содержаться предложение ввести в стране наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Об этом со ссылкой на документ сообщают "Известия".

Отмечается, что за отказ от мобилизации гражданам может грозить штраф на суммы от 200 до 500 тысяч рублей. Также наказанием могут стать принудительные работы сроком до пяти лет, а самой суровой мерой будет лишение свободы на пять лет.

Таким образом чиновники намерены " устраняем пробел в законодательстве".

21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан. 31 октября российский лидер подтвердил завершение частичной мобилизации в России. При этом он отметил, что намерен обсудить с юристами, нужно ли Указом завершать мобилизацию.