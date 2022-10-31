Путин подтвердил завершение частичной мобилизации в России Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин подтвердил завершение частичной мобилизации в России. Об этом он объявил 31 октября во время выступления на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров России, Армении и Азербайджана.

- Это было сделано моим Указом, но - по предложению Минобороны. А сейчас Минобороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. С юристами поговорю, нужно ли Указом завершать ... но мобилизация завершена, - заявил глава государства.

Ранее сайт KP.RU писал, что все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией в России, завершены, заявило Министерство обороны страны. Однако в военкоматах продолжат принимать добровольцев, желающих принять участие в спецоперации на Украине.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.