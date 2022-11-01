Японский министр Нисимура заявил о желании Токио сохранить участие в проекте "Сахалин-1" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Японии заявили, что намерены сохранить участие в проекте "Сахалин-1", который Москва решила перевести в российскую юрисдикцию.

По словам министра экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимурана, соответствующую просьбу правительство государства уже передало японской компании Sodeco, которая имеет в проекте долю 30%.

- Ознакомившись с деталями Указа президента Путина ... мы подтвердили свое намерение сохранить участие в проекте "Сахалин-1". ... Я провел встречу с руководством компании Sodeco и передал ему просьбу рассмотреть этот вопрос в положительном ключе, - заявил руководитель ведомства.

Месяцем ранее глава министерства экономики в эфире телеканала NHK заявил, что страна по-прежнему считает российский проект "Сахалин-1" важным в плане стабильных поставок нефти. Он объяснил это тем, что "Япония на 90% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, а "Сахалин-1" является важным с точки зрения диверсификации каналов импорта и обеспечения стабильных поставок".