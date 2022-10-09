Глава Минэкономики Японии Нисимура назвал проект "Сахалин-1" важным для стабильных поставок нефти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что страна по-прежнему считает российский проект "Сахалин-1" важным в плане стабильных поставок нефти. Об этом он рассказал в эфире телеканала NHK.

- Япония на 90% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, но проект "Сахалин-1" является важным с точки зрения диверсификации каналов импорта и обеспечения стабильных поставок, - уточнил представитель ведомства.

При этом министр добавил, что сейчас Япония не импортирует нефть с "Сахалина-1".

Напомним, 7 октября Владимир Путин подписал Указ о переводе всех прав и обязанностей консорциума участников проекта "Сахалин-1" в новое юридическое лицо в России. Правительство РФ, в соответствии с Указом, определит компанию-оператор - "Сахалинморнефтегаз-Шельф". Эксперты отмечают, что это решение позволит наладить бесперебойную и безопасную работу проекта, обеспечив надежное энергоснабжение жителей Хабаровского края и севера острова Сахалин.