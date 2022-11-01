Цена газа в Европе в октябре 2022 года упала более, чем на треть

Газ в Европе начал дешеветь Фото: REUTERS

Цена газа в Европе в октябре 2022 года составила в среднем 1246 долларов за тысячу кубометров, что на 34% ниже показателей сентября (2090 долларов). Об этом сообщает ТАСС.

Это связывается с заполнением европейских газовых хранилищ почти на 95%, которого удалось достичь благодаря аномально теплой погоде, снижению потребления и альтернативным поставкам голубого топлива.

Еще одним фактором называется рост доли ветрогенерации в выработке электроэнергии с 13,5% до 18%. Это позволяет уменьшить потребление газа для бытовых нужд и промышленности.

Как ранее писал сайт KP.RU, Европа благодаря накопленным резервам топлива сможет пережить ближайшую зиму, но в следующем году рискует вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда.