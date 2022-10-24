МВФ предрек Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 году Фото: REUTERS

Европа благодаря накопленным резервам топлива в сможет пережить ближайшую зиму, но в следующем году рискует вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество, говорится в докладе Международного валютного фонда.

"Но даже, если накопленные резервы природного газа позволят Европе выдержать зиму 2022—23, весной регион будет пытаться восполнить запасы. При скромных или полностью отсутствующих российских поставках это может привести к тому, что рынок в 2023 году вновь вернется к рекордно высоким ценам на природный газ и электричество, которые были в 2022 году", - приводит РИА Новости текст доклада.

Подорожавшие энергоносители, согласно прогнозу, увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно.

В Евросоюзе настоящая паника. И малый бизнес, и жители в шоке от новых счетов за электроэнергию. В некоторых странах они выросли в разы и стали сильно бить по кошелькам европейцев.

Как ранее писал сайт kp.ru, британские журналисты пришли к выводу, что в Великобритании многие предприятия могут закрыться в случае, если холодная зима спровоцирует дефицит газа, а поставки из России в Европу прекратятся.

Напомним, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предрек рост стоимости газа в Европе до 2 тысяч долларов. По его оценке, это может произойти уже к концу года.