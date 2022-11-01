Власти Херсонской области планируют эвакуировать до 70 тысяч жителей с левого берега Днепра Фото: REUTERS

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе началась эвакуация мирного населения. В эфире "Соловьев- Live" он подчеркнул, что с левого берега Днепра планируется отселить до 70 тысяч человек. По его словам, эвакуация организована с целью обеспечения безопасности для мирного населения.

"15-километровая зона вдоль левого берега Днепра, начиная от Каховки и до Голой Пристани, мы будем сейчас (вывозить)... уже начали эту работу… Примерно до 70 тысяч человек мы будем отселять и переводить вглубь Херсонской области, а также в другие регионы РФ", – сказал Сальдо.

Напомним, 28 октября 2022 года власти Херсонской области заявили, что из правобережной части региона, а также из самом города Херсон, завершена эвакуация мирного населения. Точное количество людей, покинувших новый субъект, не называется.